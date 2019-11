Inizieranno il 15 giugno i lavori di ricostruzione del muraglione crollato dei giardini di Palazzo d'Avalos. Lo annuncia il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna: “I giardini napoletani del Palazzo d’Avalos saranno riaperti al pubblico nei prossimi giorni, con tutta probabilità già nella giornata di sabato 13 giugno, per consentirne l’utilizzo ai cittadini e a quanti nelle prossime settimane verranno a Vasto per trascorrere le proprie vacanze. I lavori di ripristino del muraglione di contenimento del Palazzo d’Avalos inizieranno il 15 giugno e l’impresa appaltatrice avrà novanta giorni di tempo per consegnare l’opera”.

Il crollo era avvenuto il 24 gennaio scorso durante un'ondata di maltempo che si era abbattuta sulla costa abruzzese.