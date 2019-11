“Tranquillizzo Massimo Desiati e alcuni consiglieri di minoranza sulla prossima apertura del mercato Santa Chiara così come li tranquillizzo sul fatto che continueremo ad esplorare il mercato affinché l’appalto dia le risposte nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio comunale". Così Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, risponde alle polemiche sollevate da Vasto 2016.

"La gara d’appalto per l’affidamento della gestione esterna - aggiunge Lapenna - è stata ed è trasparente ed è avvenuta nel totale rispetto della normativa vigente. La priorità, dopo aver trovato le risorse finanziarie per riconsegnare alla città una struttura moderna e funzionale, è di rendere il rinnovato mercato di Santa Chiara un luogo dove promuovere il prodotto tipico locale. L’opposizione sfascista si diverte a dire cose che non corrispondono al vero e che hanno solo il sapore di propaganda elettorale”.