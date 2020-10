Il Consorzio Matrix Cooperativa Sociale è lieto di presentare il convegno "Fare una Buona Accoglienza". L’incontro, organizzato di concerto con la Prefettura di Chieti, il Comune di Palmoli, e patrocinato dalla Croce Rossa di Chieti, avrà luogo a Palmoli venerdì 12 giugno alle 17.00, presso il Centro temporaneo di Accoglienza Ex Edificio Scolastico in Via Convento snc.

Focus del convegno è l'immigrazione, argomento caldo dell'attualità politica, e in particolare la necessità di offrire ai richiedenti asilo politico una buona accoglienza.

"Il convegno rappresenta per tutti noi l'occasione di sentirci parte di un progetto, per credere che la cittadinanza attiva e solidale – spiega Simone Caner, rappresentante legale del Consorzio Matrix - sia una certezza da corroborare nel tempo, perché parte di una missione non solo sociale ma umana. Dopo le ultime vicissitudini internazionali che ingenerano malsane fantasie tra i concittadini, sentiamo quanto mai l'urgenza di comunicare alle tante persone diffidenti che non ci sono solo brutture nell'accogliere nel nostro Paese persone meno fortunate di noi, che i ragazzi immigrati che accogliamo non sono terroristi, che non assistiamo violenti e spacciatori, ma solo 'ragazzi'... ragazzi che hanno una dignità, dei desideri, delle paure come tutti noi. La continuità e la crescita del nostro vivere civile e lungimirante dipenderà soprattutto dalla voce che riusciremo a dare a questo messaggio".

L’agenda dei lavori prevede i saluti istituzionali del Prefetto di Chieti Fulvio Rocco de Marinis, quelli del “padrone di casa” il Sindaco di Palmoli, Giuseppe Rosario Masciulli, e seguiranno gli interventi dei relatori Paola Primavera (Presidente Provinciale CRI Chieti), Simone Caner che svilupperà il cuore della discussione con “Il Coraggio di Essere Umani”, e Christian Valentino, Psicologo e Psicoterapeuta Esperto Area Immigrati.