La disciplina del duathlon è blocchi di partenza a San Salvo: appuntamento con la seconda prova di Coppa Abruzzo&Molise Uisp sabato 13 giugno per una giornata all’insegna di intense emozioni con il binomio ciclismo-corsa a piedi su strada.

Il percorso cittadino è completamente chiuso al traffico ed è di quelli che assicurano divertimento per tutti: 4 giri da 3,5 chilometri cadauno per quanto concerne il tratto da percorrere in bicicletta; 4 chilometri iniziali e 2 chilometri finali per la frazione di corsa a piedi. La gara si disputa su un tracciato prevalentemente pianeggiante (con un piccolo dislivello di circa 500 metri, fattibile da tutti ma sul quale si può fare la differenza), con un manto stradale in ottime condizioni e privo di tratti di particolare pericolosità da segnalare. I lunghi rettilinei permettono a chi ha fiato e gambe di esprimere al meglio la propria potenza, quindi un percorso ideale quindi per le bici da strada, ma chi vuole può partecipare anche in mountain bike ed anche con la bici da cronometro.

Per motivi logistici e per garantire la massima sicurezza agli atleti, d’intesa con il comando della Polizia Locale, è stato deciso di spostare il luogo del ritrovo alla zona industriale di San Salvo nei pressi dello stabilimento Denso.

Due le partenze: la prima alle 15 con protagonisti i migliori atleti abruzzesi della disciplina. Nella seconda, prevista per le ore 16, con la formula a “staffetta” con un corridore impegnato nella frazione podistica ed un altro in quella di mountain bike.

Pre-iscrizioni: prolifeteam@gmail.com. È possibile iscriversi il giorno della gara fino a 15 minuti prima della partenza alla quota di 10 euro per la gara individuale e di 5 euro per la staffetta.

Le prossime date della coppa:

Sabato 13 giugno San Salvo (Chieti)

Sabato 18 luglio Crecchio (Chieti)

Venerdì 14 agosto Casalbordino (Chieti) campionato italiano Uisp

Domenica 21 settembre L’Aquila

Sabato 26 settembre Mozzagrogna (Chieti)