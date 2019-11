La sezione comunale Avis di Vasto, in collaborazione con l'Asd Atletica Vasto, e l'associazione Ricoclaun, organizza per domenica prossima una manifestazione nell'ambito della Giornata mondiale del donatore di sangue.

L'appuntamento è alle 17 in piazza Pudente per le iscrizioni alla camminata Walk for life - Donare per vivere che inizierà alle 18, dalla stessa piazza, proseguendo per piazza Del popolo, via Adriatica, via Roma, via Crispi, corso Plebiscito, via Del forno rosso, via Bebbia, corso De Parma, via Santa Maria, piazza Del tomolo, via Delle cisterne, piazza Santa Chiara, via Delle rimembranze, via Tre segni, loggia Amblingh, via San Gaetanello e arrivo di nuovo in piazza Pudente. Per i bambini il percorso sarà limitato a un chilometro e mezzo.

Al termine della manifestazione, che si svolgerà con il supporto del Gruppo comunale di protezione civile di Vasto e della Valtrigno, sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti.