È il 29 aprile e a soli tre giorni dal termine del campionato di Eccellenza, la società della Vastese Calcio 1902 dirama un comunicato con il quale annuncia che la dirigenza ha deciso di lasciare: "Constatato che mancano le condizioni e i presupposti per continuare sulla strada intrapresa, è maturata la decisione di fare un passo indietro per dare la possibilità a quanti hanno veramente a cuore, con fatti concreti, le sorti del glorioso sodalizio biancorosso". Il termine ultimo per presentare una richiesta viene fissato entro il 31 maggio.

Sono passati altri otto giorni dalla 'data di scadenza' e solo ieri, dopo un mese di silenzi fatto di tante domande e poche risposte, arriva finalmente una notizia, ma non buona per i tifosi vastesi. ‘La consulente Dott.ssa Patrizia Di Pietro incaricata di ricevere proposte di subentro alla Vastese Calcio 1902 ha comunicato di non aver ricevuto entro il termine fissato concrete e complete proposte. L'attuale dirigenza nel prenderne atto, ringrazia la professionista per la collaborazione prestata e ribadisce contestualmente l'irrevocabile decisione di non continuare l'attività calcistica’. Queste le parole scritte e pubblicate tramite la pagina facebook Vastese Calcio 1902 official in una sorta di comunicato stampa sintetico e poco chiaro che non fa ben sperare per il futuro del calcio vastese. Secondo la dirigenza bianco rossa non ci sarebbero state richieste valide. Eppure, accantonando le ‘chiacchiere’ e rimanendo il più possibile attaccati a qualcosa di concreto, più di un’offerta è stata tirata in ballo. Si è parlato di una trattativa con un imprenditore di Barletta, ma le cose pare che alla fine non siano andate- sin’ora- in porto e scoprirne i motivi è al quanto difficile visto che la dirigenza biancorossa è pressoché irreperibile. Ci sarebbe anche un’altra richiesta, depositata a metà maggio, quella dell’imprenditore Angelo Di Lella che, insieme ad un gruppo di altri imprenditori, avrebbe presentato al sodalizio del presidente Di Domenico per iscritto con tanto di copertura per il pagamento del debito iva- così fanno sapere i protagonisti attivi di questa offerta. Cinque assegni da cinque mila euro già pronti- sembrerebbe- utili per coprire parte della quota dei 30'000 euro richiesta dalla società della Vastese. Ma la risposta del presidente e soci è stata chiara: non abbiamo garanzie.

Dunque la domanda sorge spontanea, per togliere ogni innumerevole dubbio: quali sono le garanzie richieste dalla Vastese Calcio 1902? A chiederselo sono soprattutto i tifosi che, stanchi e amareggiati dall’andamento di questa ennesima ‘tiritera’ estiva hanno reso pubblico un comunicato firmato dal direttivo Curva d’Avalos. Nella nota si legge: ‘Il direttivo della Curva D’Avalos, nell’apprendere il contenuto del comunicato stampa emesso stamane (ieri) dal Presidente della Vastese calcio, Giorgio Di Domenico, ringrazia la dirigenza per il lavoro svolto in questi tre anni nonostante gli scarsi risultati, riconoscendo alla famiglia Prospero ed ai suoi più stretti collaboratori il merito di aver ridato vita alla ad una società che rappresentasse il calcio cittadino nella sua totalità. E’d’uopo, tuttavia, avere qualche chiarimento tra le righe delle parole espresse dal Presidente. In breve ed in maniera diretta, senza giri di parole, senza se e senza ma, chiediamo di venire a conoscenza dell’attuale collocazione di questa dirigenza in seno alla società biancorossa. Vi chiamate fuori in maniera incondizionata o no? Avete intenzione di lasciare la società in mano al Sindaco come l’anno scorso o con la chiarezza che un anno fa mancò in toto? State solo temporeggiando in attesa che qualcosa accada anche in relazione ad accordi bilaterali con le prossime elezioni cittadine o no? Un’ultima domanda. Sappiamo con assoluta certezza che avete avuto una trattativa con un imprenditore di Barletta. E’ tramontata o no, se si, perché? Ci sono margini per riprenderla? Certi di avere risposte celeri e inappuntabili, sicuri che in ogni caso non lascerete fallire la Asd Vastese calcio 1902, salutiamo cordialmente’. Intanto in mattinata, intorno alle ore 10:00, il gruppo capeggiato dall’imprenditore Di Lella incontrerà nuovamente i vertici della Vastese. Non resta che aspettare per conoscere cosa ne sarà del futuro della Vastese Calcio.