Con la mostra tenutasi il 2 giugno, dal chiaro richiamo Expo 2015, presso la sede della Scuola dell’infanzia di Gissi, i bambini dell’asilo hanno concluso simbolicamente un percorso formativo ricco di attività intra ed extrascolastiche, aventi lo scopo di indirizzare gli alunni verso un’educazione a 360°, propedeutica alla scuola primaria. L’anno scolastico 2014/15 infatti, grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni culturali del paese e il costante impegno delle insegnanti, è stato vissuto dai piccoli della scuola materna come un continuo percorso di crescita e di scoperta, in cui sfruttare ogni evento e ricorrenza per conoscere, imparare e socializzare, senza mai tralasciare una buona dose di divertimento.

Partendo dai primi mesi scolastici infatti, i bambini hanno effettuato una breve gita fuori porta, facendo visita alla Fattoria Valentini, a pochi chilometri dal centro abitato, in cui hanno avuto la possibilità di venire a contatto con gli animali da cortile e con le mucche, e hanno potuto cogliere i momenti topici del ciclo di raccolta e di produzione del latte.

Proseguendo con l’evento Aspettando il Natale, che si è svolto il 20 dicembre davanti Palazzo Carunchio, i piccoli hanno dato un valore profondo al clima natalizio, realizzando ed esponendo curiose creazioni fatte interamente da materiali riciclabili, con l’obiettivo di sviluppare una coscienza rispettosa e attenta all’ambiente, contrapponendosi allo sfrenato consumismo che oggi accompagna il periodo natalizio.

Ma non mancano il divertimento e lo scherzo, celebrati in occasione del carnevale, dove gli alunni hanno preso parte alla sfilata lungo le strade del paese in compagnia di animatrici e maestre, ballando al ritmo di musica e indossando costumi e maschere che tanto affascinano i più piccini.

Nella giornata dedicata alla Festa dell’Albero poi, si sono avvicinati al mondo vegetale tramite la piantagione di un albero da frutta nel giardino della struttura scolastica, e con l’ingresso della primavera, hanno effettuato attività motorie in piscina, divertendosi e giocando nell’ambiente acqua, grazie anche alla collaborazione della piscina comunale “Mille Sport”.

A metà tra lo spettacolo e la riflessione, la recita scolastica del 29 maggio dal titolo Festa della Famiglia, ha visto i bambini intonare numerosi canti e poesie dedicati al "bene più prezioso che abbiamo", la famiglia appunto, intenerendo un pubblico attento alle coinvolgenti parole pronunciate da coloro che rappresentano il futuro.

Hanno concluso in grande con la mostra del 2 giugno, in omaggio a Expo 2015 "Nutrire il pianeta, Energia per la vita", ricca di lavori e interpretazioni spontanei ed originali del tema del grano, e quindi della pasta e del pane, plauditi anche dai ragazzi del cdr San Francesco di Gissi, in visita nella prima mattinata.

Cos’altro aggiungere? Sicuramente un doveroso riconoscimento al lavoro realizzato ed un elogio all’impegno degli organi che insieme hanno accompagnato gli alunni in questo meritevole progetto pedagogico, base solida per un cammino educativo tutto in divenire.

I bambini e le maestre della scuola dell’infanzia di Gissi vi aspettano nelle giornate dell’8, 9, 10, 11 e 12 giugno, dalle ore 10 alle ore 11, per l’attività di accoglienza ed inserimento della nuova classe dei piccoli dell’anno scolastico 2015/16.

Maria Luigia Lapenna