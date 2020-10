Domenica scorsa si è rinnovato un appuntamento che il Ciclo Club Vasto da decenni porta avanti nel segno della grande tradizione legata allo sport puro e alla grande devozione spirituale per Padre Pio.

Tutti i ciclisti sono partiti da Vasto alle ore 6.30 per raggiungere San Giovanni Rotondo intorno alle ore 12:20, toccando diverse località tra Abruzzo, Molise e Puglia per un totale di circa 133 chilometri. La carovana dei ciclisti è stata raggiunta poi dai propri familiari e, dopo il lauto pranzo benefico, tutti insieme hanno partecipato alla Santa Messa presso la chiesa di San Giovanni Rotondo.

"Il ciclismo - commenta Mario Alinovi, vicepresidente del Ciclo Club - non è solo bicicletta e percorrere una strada in un determinato tempo. Su quella strada c’è fatica, sacrificio, voglia di soffrire, dedizione. Gli amanti di questo sport entrano in pieno in un vortice di emozioni per la prova fisica dell’ atleta, i traguardi che gli stessi atleti devono e vogliono raggiungere. Questa determinazione che passa al primo posto grazie appunto alla passione per questo sport va oltre il caldo, la fatica, le cadute. Per noi la lealtà nello sport è fondamentale e seguiremo questa idea per tutta la durata della nostra attività. Tutto il nostro team Ciclo Club Vasto dovrà avere come punto fermo la lealtà e l’attaccamento alla propria divisa sociale. Il ciclismo ha alla base il sacrificio nel ciclismo nulla si conquista senza sforzo, senza sacrificio, senza impegno".

Valori che il sodalizio vastese pone alla base di ogni sua iniziativa. Al rientro a Vasto il direttivo, formato dal presidente Angelo Menna, dal vicepresidente Mario Alinovi, dal segretario Enrico Di Tullio e dai consiglieri Michele Gileno e Gino Pascucci ha voluto ringraziare tutti i soci e gli amici che hanno collaborato alacremente per la riuscita di questa significativa impresa.

"La nostra mission - aggiunge Alinovi - è quella di promuovere il ciclismo nella sua vera essenza di attività e amore per la pratica sportiva, per la sua socializzazione e divulgazione, invitiamo a tutti a prendere contatti con il nostro gruppo per far parte del nostro team sportivo".

Nel calendario delle iniziative che un appuntamento, unico nel suo genere in Italia, a cui il Ciclo Club tiene molto: la Giornata della Memoria, manifestazione dedicata a tutte le vittime della strada. La terza edizione si svolgerà il prossimo 20 settembre 2015 e sarà valida come quinta prova del campionato regionale cicloturistico F.C.I.