Con "Eco-Generation 2.0. La scuola amica del clima", Edison e Legambiente insieme al ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, hanno premiato le azioni sostenibili delle scuole d'Italia. Convolti su tutto il territorio nazionale 5.500 studenti, 2.500 genitori, 180 insegnanti, 35 amministrazioni pubbliche e 45 associazioni.

Tra le scuole partecipanti, l'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico "Ridolfi-Zimarino" di Scerni; i ragazzi dello storico istituto Agrario hanno realizzato per l'occasione una compostiera con i bancali di legno, dove quotidianamente depongono l'organico derivan­te dalla mensa scolastica, mescolato con gli scarti delle attività agricole. L'obiettivo è quello di alimentare, con il terriccio prodotto direttamente in loco, il giardino botanico realizzato preceden­temente grazie al progetto. Inoltre, le classi hanno avviato un percorso formativo sull'alimentazio­ne: hanno analizzato le etichette alimentari e rilevata l'impronta carbonica, idrica ed ecologica di alcuni prodotti.

Coinvolta nel progetto la classe IV A, con la professoressa Nadia Manzi (L. Inglese), come referente del progetto; coinvolti anche i docenti Gaetano Pedone (ITP) e Maria Antonietta Fuggetta (Biotecnologie Agrarie). La finalità del progetto presentato, quella di "comprendere l'importanza del compostaggio come buona pratica per la riduzione dei rifiuti e il rispetto dell'ambiente, nonché la sua utilità in ambito agricolo; acquisire le conoscenze sui processi chimici impliciti nel compostaggio; come obiettivo trasversale migliorare la capacità espressiva degli alunni attraverso l'esposizione dei contenuti teorici e la spiegazione delle fasi pratiche del compostaggio sia in forma scritta che orale in L1 e L2".

Grazie all'acquisizione delle conoscenze teoriche e all'esecuzione delle fasi pratiche del compostaggio (dalla realizzazione della compostiera al conferimento e miscelazione dell'organico nella stessa al continuo monitoraggio del processo di decomposizione) gli alunni sono diventati esperti in materia e hanno tenuto lezioni in altre classi dell'istituto per spiegare l'importanza del compostaggio come pratica legata ad uno stile di vita e ad un'agricoltura sostenibili.

Ed è proprio grazie a questo progetto che l'Agrario di Scerni nei giorni scorsi ha ricevuto a Milano l'importante riconoscimento da parte di Edison e Legambiente.