Sono terminati da qualche giorno i campionati provinciali di soft dart's Fidart (freccette) valevoli per le qualificazioni alle finali provinciali 2015. Quest'anno sono state ben 14 le squadre iscritte tramite la Asd Vasto Darts: 4 nella categoria mixed, 8 amatori, 1 master e 1 di èlite. In 7 hanno conquistato l'accesso alla fase finale: Docojocojo del Funny Snack di San Salvo e il New Peligro Dart del Pub Peligro, rispettivamente prima e seconda nel girone mixed; Il Ritrovo Dart Team del Bar Il Ritrovo di Cupello, Andrea Pub Dart's dell'Andrea Pub di Pollutri, il Black Rose Dart 2 del Black Rose Chic Bar di San Salvo e i Va'zapp tim sempre del Bar Il Ritrovo rispettivamente prima, seconda, terza e quarta nel girone Amatori. Infine i Man On Molla del Pub Almanach di Vasto che, piazzandosi quarti, passano direttamente alla fase finale Regionale (nella categoria A la finale provinciale a squadre viene fatta ma non è uffiale Fidart) della categoria èlite.

Dopo due anni consecutivi di finali provinciali disputatesi a Vasto, sarà l'Hotel Primavera ad ospitare, il 19,20 e 21 giugno, la competizione. Poi, nel weekend successivo, le migliori quattro squadre di ogni provincia nelle rispettive categorie si affronterano nella finale regionale. E, le prime quattro della competizione regionale, accederanno al quarto Torneo Sei Regioni (Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana, Lazio e Molise) in programma dal 10 al 12 luglio all'Hotel Panoramic di Tortoreto.

Le squadre della Vasto Darts cercheranno di farsi onore per superare tutte le fasi e portare a casa tante vittorie. Dallo staff del sodalizio vastese l'invito a tutti gli appassionati, o a chi è curioso di vedere come si svolgono le gare, a partecipare agli appuntamenti di Ortona e Tortoreto.