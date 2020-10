Oltre un secolo di storia raccontato attraverso i francobolli. È l'esperienza vissuta dagli alunni della 1ª B della scuola primaria "Martella", Istituto Comprensivo "G.Rossetti" di Vasto grazie all'incontro con Innocenzo Carloni, appassionato collezionista e socio del circolo filatelico "Piccirilli". La scorsa settimana, grazie all'interessamento della rappresentante dei genitori Maria Francescone e con la piena disponibilità dell'insegnante Maria Barone, Carloni ha tenuto una interessante lezione ai piccoli alunni, mostrando loro decine di francobolli italiani.

Partendo da quelli dei primi del '900, con l'effige di Vittorio Emanuele III, passando per le serie in vigore durante il fascismo, poi la prima serie Repubblicana, fino ad arrivare ai giorni nostri. I piccoli alunni, particolarmente affascinati dai francobolli "speciali" come quelli dedicati al Wwf, ai personaggi Disney e ai castelli italiani, hanno ricevuto in dono, oltre ad una lettera con tutte le spiegazioni, una bustina contenente molti francobolli. Questo incontro, che arriva al termine dell'anno scolastico, sarà riproposto anche in futuro, visto che attraverso i francobolli si possono esplorare ed approfondire tematiche del programma scolastico in varie discipline.