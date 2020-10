Si avvicina a Casalbordino la festa in onore della Madonna dei Miracoli, con un calendario di eventi, religiosi e popolari, predisposto per la sempre sentita ricorrenza. Mercoledì 10, alle 17, la statua della Beata Vergine Maria da Miracoli muoverà per la chiesa del Santissimo Salvatore di Casalbordino; alle 18 la Santa messa e Novena alla Madonna, officiata da don Silvio Santovito con la partecipazione di alcuni monaci benedettini della Basilica. Verso le 20 la deposizione della corona al Monumento dei Caduti e raduno in piazza Umberto I° di sindaci, autorità militari e sacerdoti della diocesi. Come ogni anno arriveranno tantissimi fedeli dai paesi confinanti, a tutti verrà donata una candela liturgica per dare una maggiore visibilità e spiritualità al cammino. Alle 20.30 i edeli muoveranno verso la basilica di località Miracoli. La processione sarà accompagnata dalla Banda Musicale e dalla recita del Santo Rosario; all’incrocio con il bivio di Pollutri, si uniranno al gruppo i fedeli che giungono dal vicino comune. Poi, all’arrivo, fuochi pirotecnici in onore della Madonna e successiva celebrazione dalle 22 della Santa Messa presieduta dal P. Abate D. Romano Cecolin.

Nella giornata di giovedì 11 giugno, solenni Messe per i fedeli durante il giorno. Alle 10.00 Santa messa presieduta dal cardinale Edoardo Menichelli e concelebrata da Padre Bruno Forte arcivescovo di Chieti-Vasto. Alle 17 i Vespri, alle 18.00 messa presieduta da Padre Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro. Alle 19 la processione intorno alle vie della Basilica con l'accompagnamento musicale dei giovani della Banda Madonna dei Miracoli. A conclusione, alle 22, il concerto del gruppo musicale “Zero Assoluto”.

Nell'area della basilica non mancheranno bancarelle, stand gastronomici ed il luna park per il divertimento di grandi e piccini. Saranno due giornate 'mixate' tra il sacro ed il profano nelle quali si mescolano religiosità, giochi, venditori ambulanti e prodotti etnici. A garantire l'assistenza saranno la Croce Rossa e la Protezione Civile di Casalbordino, sarà possibile donare sangue nell’autoteca presente davanti alla basilica.

