E' morta Leonilde D'Addario, l'88enne che, nel tardo pomeriggio di ieri, si è schiantata con la sua auto contro un muro a Casalbordino.

"La donna - spiega Licia Caprara dell'ufficio stampa della Asl provinciale - è giunta attorno alle 19 all'ospedale San Pio da Pietrelcina ed è deceduta 35 minuti dopo. Le è stato riscontrato un politrauma".

La prima notizia - Ha perso il controllo della sua auto, che si è schiantata contro un muro non lontano da casa. E' ricoverata in prognosi riservata una donna di 88 anni di Casalbordino, vittima nel tardo pomeriggio di ieri di un incidente stradale avvenuto in paese.

La donna stava percorrendo a bordo della sua vettura via San Nicola quando, per cause da accertare, la macchina è uscita di strada finendo contro un muro. I residenti della zona hanno lanciato l'allarme, telefonando al 118. L'automobilista è ricoverata in ospedale in prognosi riservata.