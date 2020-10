Fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone il principio di incendio che ha coinvolto una Peugeot nella tarda mattinata di oggi.

Il veicolo era in transito nei pressi del centro commerciale Pianeta, di via Cardone, quando il conducente si è accorto di un guasto tecnico al motore, che produceva del denso fumo. Il conducente ha perciò fermato l'auto e chiamato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che sono prontamente intervenuti, evitando il peggio.

Certamente peggio era andata in un simile episodio, avvenuto lo scorso 13 maggio in via Asmara, in pieno centro; anche in quel caso il conducente si era dovuto fermare per un principio d'incendio che però era divampato con ben altra forza (qui l'articolo e le foto).