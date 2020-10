Avevano lanciato l'iniziativa con un messaggio su facebook [ARTICOLO] invitando i volenterosi a dedicare una parte della domenica alla pulizia di uno dei tratti caratteristici della costa vastese. E ieri mattina, il Gruppo di volontariato per la pulizia della spiaggia di Mottagrossa ha messo in pratica quanto annunciato, ripulendo la spiaggia di sassi che si trova all'interno della Riserva di Punta Aderci. Di rifiuti ce n'erano di ogni tipo, portati a riva dalle mareggiate dell'inverno e che nessuno, fino a ieri, aveva ripulito. Molti i cittadini che si sono dati da fare insieme agli uomini del gruppo comunale di Protezione Civile che, al termine della pulizia, hanno caricato i sacchi neri pieni di rifiuti sui mezzi per il loro smaltimento. In una settimana in cui il dibattito sulla pulizia delle spiagge è stato più che acceso (vista la pessima condizione del litorale all'avvio della stagione estiva) l'azione volontaria dei cittadini ha permesso di restituire decoro ad un luogo patrimonio di tutta la collettività. L'auspicio, ora, è che possa esserci massimo rispetto per la spiaggia di Mottagrossa (e per tutte le altre del territorio) così da conservarla pulita per tutta l'estate.

La situazione di Vasto Marina. Se nel tratto centrale della marina la pulizia è stata effettuata nei giorni scorsi, criticità sono state segnalate anche ieri nella parte sud del litorale, tra località San Tommaso e il confine con San Salvo Marina, dove non ancora è stato svolto l'intervento con i mezzi meccanici. Erano presenti anche cumuli di rifiuti, probabilmente provenienti dai lidi, che però non sono stati rimossi dalla spiaggia. E tornano le proteste dei residenti e dei frequentatori di questo tratto della costa vastese: "È da anni che gridiamo un po di attenzione. Ma nessuno ci ascolta. Avevamo chiesto una fontanella, non dico una doccia, una fontanella. Ma forse sognavamo ancora. Adesso ci hanno proprio abbandonato nei rifiuti e nella sporcizia. Eppure paghiamo le tasse come gli altri concittadini. A Vasto Marina Centro, le spiagge sono pulite ogni mattina, i rifiuti abbandonati dagli incivili, raccolti sempre".