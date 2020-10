"Una fumata bianca e una grigia". Così la Fp Cgil giudica la situazione all'Istituto San Francesco-Fondazione Mileno di Vasto Marina.

"Finalmente - comunica il segretario provinciale, Ferdinando Costanzo - alcuni giorni fa è stato corrisposto ai lavoratori della Fondazione Padre Alberto Mileno, lo stipendio relativo al mese di marzo 2015. Mancano ancora quelli relativi ai mesi di aprile e maggio. Solo la settimana scorsa, si è svolta l’assemblea dei lavoratori per capire le ragioni di questa vicenda che si trascina ormai da oltre 10 mesi. Una vicenda su cui l’attenzione è mantenuta alta grazie all’impegno della Funzione Pubblica Cgil".

Nei giorni scorsi, Costanzo ha "incontrato i funzionari e i vertici della Asl, nonché i dirigenti dell’assessorato e l’assessore alla Sanità, Silvio Paolucci, ricordando loro come le spettanze della Asl verso la Fondazione Mileno, ad esempio tutte le prestazioni appropriate che sono state erogate, devono essere pagate al più presto alla Fondazione.

Perchè questa situazione che si trascina da oltre 10 mesi, da una parte sta innescando un’oggettiva mancanza di liquidità della Fondazione, dall’altra sta mettendo in ginocchio le oltre 250 famiglie dei lavoratori della Fondazione. La Fp Cgil si è fatta portavoce nel chiedere all’assessore alla Sanità e ai vertici della Asl di intervenire con urgenza per cercare al più presto di far arrivare nelle casse della Fondazione le risorse necessarie per permettere, entro il 10, l’erogazione dello stipendio. Ci auguriamo come Cgil che, con l’arrivo di queste risorse, la Fondazione possa pagare gli stipendi arretrati e che questo gioco al rimpallo tra Fondazione e Asl cessi al più presto perché, finora, ha avuto ripercussioni solo sull’anello debole della catena: i lavoratori che, ormai, da oltre 10 mesi non riescono a ricevere lo stipendio con regolarità".