Sono stati i bambini fino ai 5 anni, seguiti dai ragazzi dai 6 agli 8 anni e poi da quelli dai 9 agli 11, a dare il via alla quinta edizione di Corrinsieme, la gara podistica non competitiva nata dalla collaborazione tra la Podistica San Salvo, l'Avis e l'Arda, con il supporto dell'amministrazione comunale.

Presenti all'incontro i rappresentanti della Podistica San Salvo, a cominciare dal presidente Michele Colamarino, diversi amministratori comunali, tra cui il sindaco Tiziana Magnacca, il vice sindaco Angiolino Chiacchia e la Giunta, il patron della manifestazione, il cavalier Gennaro Strever, della Metamer, main sponsor dell'evento. Speaker d'eccezione, Pasqualino Onofrillo e Roberto Paoletti, "incastrato" dall'invito a partecipare come animatore, ma arruolato di fatto alle gare. Tra gli ospiti, Ottavio Di Tullio del Coni, Vito Sardella, campione italiano in carica, dirigenti di Avis, Arda e Denso, altro sponsor della manifestazione.

I veri protagonisti della riuscita e partecipata manifestazione, però, sono stati i ragazzi dell'Arda, che hanno gareggiato insieme agli atleti locali e nazionali, amministratori e sponsor.

L'evento però è stato macchiato da una plateale "scorrettezza" del sindaco Tiziana Magnacca, sulla quale varrebbe la pena spendere un'interrogazione in Consiglio comunale: il sindaco, infatti, come si vede nella foto in alto, pur di non perdere la gara col diretto giovanissimo sfidante, ha chiaramente "imbrogliato", prendendo in braccio il piccolo e riuscendo così ad arrivare insieme "all'avversario": diversamente sarebbe rimasta indietro.

Scherzi a parte, gioia e divertimento hanno dominato il pomeriggio di festa e sport, proseguito poi con una gara non competitiva. Anche per l'occasione, amministratori e sponsor non sono voluti mancare a una prova sportiva "non competitiva", ma che celava una sfida "all'ultimo sangue" tra il sindaco Tiziana Magnacca e il cavalier Gennaro Strever. La prova si è svolta sui 5 chilometri e ha visto la partecipazione di diversi atleti e anche cultori del nord walking. Dopo l'arrivo degli atleti, naturalmente più allenati, palpabile la tensione tra gli organizzatori, visto che stava per tramontare il sole, ma del gruppo degli amministratori e sponsor non c'era traccia; preoccupanti le prime ipotesi: "Si saranno fermati a prendere il sole sulla spiaggia" ipotizzava lo speaker, in attesa dell'arrivo. Il gruppo è finalmente arrivato, compatto, fino alla linea dell'arrivo. Qui, il cavalier Strever, forse obbligato dal titolo, ha sportivamente ceduto il passo al sindaco che ha così potuto vincere la sentitissima sfida.

Spazio infine alle premiazioni e alla musica, con il coro formato dalla New Generation e San Salvo InCanto, in attesa dello spettacolo serale con Vincenzo Olivieri.

Le classifiche

0/5 anni maschi:

Michelangelo Basile

Samuel Genova

Michelangelo Di Marco

0/5 anni femmine:

Alessia Forte

Serena Bucciante

Greta Grosso

6-8 anni maschi:

Luca Ronconi

Raffaello Di Martino

Nicola D'Ugo

6-8 anni femmine:

Sofia Del Casale

Gaia Fidelibus

Serena Di Battista

9-11 anni maschi:

Andrea Miri

Giovanni Daniele

Samuele Di Martino

9-11 anni femmine:

Martina Meola

Ludovica Fabrizio

Sara Amoroso

12-14 anni maschi:

Marco Capuzzi

Luca Ranni

Giuseppe Di Mario

12-14 femmine

Gloria Lufrano

Francesca Meola

Julia Busilacchi