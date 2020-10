A San Salvo sono stati assegnati i titoli italiani master nella corsa sulla distanza dei 10 chilometri. In una giornata afosa si è svolta la competizione nazionale organizzata dalla Podistica San Salvo con oltre 1700 atleti con più di 35 anni al via per la conquista del titolo tricolore sulla distanza. Un fine settimana dedicato allo sport iniziato ieri, con le gare riservate agli alunni delle scuole del territorio e poi, nel pomeriggio, quelle per i ragazzi e i diversamente abili, oltre alla corsa non competitiva [ARTICOLO e FOTO]. La società del presidente Michele Colamarino, insieme all’amministrazione comunale, e con il supporto di diversi sponsor, la Metamer di Gennaro Strever in primis, ha lavorato per mesi ad un evento complesso e che ha interessato gran parte di San Salvo Marina, cercando di curare ogni aspetto anche se poi, in eventi di tale portata, l’imprevisto si nasconde dietro ogni angolo.

La gara. Prima del via è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Ciccorossi, medico sansalvese e appassionato podista, scomparso qualche mese fa. “Oggi sarebbe stato certamente con noi per correre nella sua categoria M50 - ha detto lo speaker Pasqualino Onofrillo -, a lui tributiamo un grande applauso”. Emozioni anche per il ricordo di Duilio Fornarola, il decano dei podisti abruzzesi, scomparso mentre terminava l’ultima edizione della maratona di Pescara. A Fornarola è stato intitolato il premio per i primi due podisti abruzzesi arrivati al traguardo, consegnato ad Alberico Di Cecco e Adalgisa D’Ortona. Nella corsa il primo a tagliare il traguardo, dopo i due giri del percorso, è stato Giovanni Auciello, dell’Atletica Casone Noceto, che ha preceduto il compagno di squadra Joachim Nshimirimana e Antonio Gravante. La prima delle donne è stata Sonia Martini, del Cambiaso Risso Running Team. In totale sono stati 20 i titoli tricolori assegnati nelle rispettive categorie di età. Da segnalare la presenza in gara dell’89enne Gennaro Chimenti, che ha portato a termine la gara ed è poi stato premiato dal comitato organizzatore.

Infortuni e malori. Tra l’alto numero di partecipanti e il gran caldo sono stati tanti i problemi fisici accusati dai podisti. Subito dopo il via brutta caduta per Roberto Ialacci, della Podistica Vasto, trasportato al San Pio da Pietrelcina dove gli è stata riscontrata la frattura della clavicola. Diversi i casi di malore lungo il percorso, con le ambulanze della Valtrigno e del 118 che hanno avuto molto da fare per soccorrere tutti. A dare manforte ai sanitari anche molti medici che erano presenti tra il pubblico e non hanno esitato a mettersi a disposizione. Preziosi i punti ristoro durante il percorso e all'arrivo, per il recupero dopo la gran fatica. A causa dei soccorsi prestati proprio a ridosso della linea del traguardo è stato necessario restringere la corsia di arrivo, obbligando i podisti all’arrivo a rallentare e mettersi in fila indiana, chiudendo la gara con un tempo superiore rispetto a quello “naturale”. Annullata, tra la delusione di molti e anche qualche polemica, anche la gara non competitiva, in programma al termine della corsa tricolore. “Con tutte le ambulanze impegnate e con questo gran caldo - ha spiegato il presidente Colamarino - non ce la sentiamo di far partire una corsa”.

Gli atleti del Vastese. Nutrita la rappresentanza di atleti del vastese che si sono confrontati con i colleghi provenienti da tutta Italia. A salire sul podio tricolore sono stati due degli atleti più esperti: Giulio Passot, medaglia d’argento nella categoria M70, e Maria Brindisi, bronzo tra le F60. In classifica generale si è fatto notare Alessandro Brattoli, 16° al traguardo. Per la Podistica San Salvo buone le prove di Vincenzo Del Villano, Massimo Miri e Antonio Donatelli. Per la Podistica Vasto buoni piazzamenti per Nicolino Zuzu Catalano, Mauro Battista, Antonio Ricciuti (primi tre del sodalizio del presidente Altieri) e per Annalisa Di Pietro, Pia Morelli e Antonia Falasca tra le donne.

Le premiazioni. Dopo tanta attesa sul palco allestito sul lungomare sono state effettuate le premiazioni, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, della Fidal, del Coni, degli sponsor e degli organizzatori. Non è mancato qualche momento di impasse, fortunatamente risolto in tempi rapidi. Va quindi in archivio questa manifestazione nazionale ospitata da San Salvo e che ha richiamato nei due giorni oltre 2mila persone in città. Soddisfatto il presidente Michele Colamarino, che ha ringraziato tutti i volontari che in questi mesi si sono impegnati senza sosta affinchè il Campionato Italiano andasse per il meglio.

I campioni italiani

Uomini - Giovanni Auciello (M35), Joachim Nshimirimana (M40), Valerio Brignone (M45), Claudio Valeri (M50), Claudio Faraoni (M55), Antonio Di Noia (M60), Rolando Di Marco (M65), Marco Ganassi (M70), Carmelo Saccà (M75), Benvenuto Pasqualini (M80), Leonardo Palmisano (M85)

Donne - Sonia Martini (F35), Gaetana Scionti (F40), Marta Santamaria (F45), Roberta Ghezzi (F50), Maria Lorenzoni (F55), Silvia Bolognesi (F60), Franca Costantini (F65), Raffaella Dall’Aglio (F70), Jole Sellan (F75).

