Anche quest’anno alcuni plessi di Scuola Primaria dell’Istituto Omnicomprensivo’’G.Spataro’’ di Gissi hanno aderito al progetto Osserviamo e tuteliamo l’ambiente promosso dal Centro Studi Alto Vastese e Valle del Trigno con diversi percorsi di educazione ambientale svolti sia in classe, con attività laboratori ali e videoconferenze,che sul territorio.

Le pluriclassi di Casalanguida, Carpineto Sinello, Liscia e la classe 1°di Gissi hanno realizzato il percorso “A come APE” per conoscere la complessa ed affascinante struttura sociale delle api con visita alla Biofattoria Licineto di Celenza sul Trigno. A conclusione del percorso “A scuola di Biodiversità” le pluriclassi di Carpineto Sinello e Guilmi nell’area naturale di Fonte Paradiso a Guilmi, si sono divertiti in una accattivante Caccia al tesoro. Le pluriclassi di Furci e le classi terze di Gissi con il percorso "E se il fiume è malato?’" si sono recati al fiume Sinello per l’osservazione diretta dei macroinvertebrati in esso presenti e l’analisi del suo stato di salute.

Visita ad una quercia secolare nel comune di Guilmi per le classi seconda e quarta di Gissi con il percorso “I segreti del grande albero” per scoprire l’importanza ecologica e storico-culturale dei giganti verdi. La classe seconda di Gissi, inoltre ha realizzato un orto nel cortile della scuola come conclusione del percorso sensoriale “Per fare un orto…ci vuole un seme”. Bussole e cartine in mano per gli alunni della classe quinta di Gissi alla scoperta dell’area naturale di Monte Sorbo per il percorso “Orientiamoci nella natura”.

La realizzazione di questo Progetto, con la fattiva collaborazione di alunni, genitori, amministrazioni comunali, insegnanti, Dirigente e personale di segreteria, ha contribuito ad arricchire il bagaglio di conoscenze di ciascun alunno. Osservare, toccare con mano, vivere esperienze dirette e coinvolgenti rende più piacevole ed interessante l’acquisizione di comportamenti consapevoli e corretti nei confronti dell’ambiente.

riceviamo e pubblichiamo