Gesto vandalico o atto intimidatorio? Ieri mattina l’avvocato vastese Alessandro Scampoli, recandosi nel suo studio di via Beato Angelo da Furci, ha trovato una scritta di certo poco piacevole realizzata con la bomboletta spray sulla parete accanto alla porta d’ingresso. In pochi minuti la scritta offensiva è stata cancellata ma resta la sensazione di disagio per quanto accaduto. Una persona che ha assistito alla scena ha poi raccontato all’avvocato Scampoli quanto era accaduto la notte precedente. “Mi hanno riferito che, attorno alla mezzanotte, è stata vista una persona avvicinarsi alla porta e realizzare la scritta.

Il testimone che ha visto quanto stava accadendo ha urlato contro quella persone vestita di scuro che stava realizzando la scritta. In pochi attimi quest’ultimo si è dato alla fuga su una macchina scura”. Il legale vastese sta valutando se presentare denuncia contro ignoti per quanto accaduto. Ci sono anche alcune telecamere di videosorveglianza in zona che potrebbero aver ripreso l’auto con cui l’autore dello sfregio è fuggito via. Molti gli attestati di solidarietà nelle ultime ore a Scampoli, che però resta sereno. “Continuo a lavorare con lo stesso impegno e passione anche se sono cose che non fanno piacere e non dovrebbero capitare a nessuno”.