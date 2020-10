Quello dell'idiota è un lavoro a tempo pieno, che non conosce riposo, nemmeno nel week end o nei festivi. Lo dimostra il triste ritrovamento effettuato da un giovane vastese, che ha notato un piccione ricoperto di vernice spray rossa, in evidente difficoltà, nei pressi della balconata di via Adriatica.

Il piccione, con le ali impiastricciate di vernice era impossibilitato a riprendere il volo e presumibilmente intossicato dalla stessa vernice, così è stata allertata la protezione civile, che ha preso in carico il piccione per trasportalo in una struttura idonea, per le cure del caso.

Cure che però non esistono per l'idiozia e per la crudeltà umana. Al momento non ci sono testimoni dell'accaduto, a parte il giovane, giunto solo successivamente sul posto, che ha allertato la protezione civile, ma non è difficile immaginare che si sia trattato del colpo di genio di qualche gruppetto di baby vandali che questa volta, invece di prendersela con l'arredo urbano, se l'è presa col povero piccione. Un gesto di crudeltà gratuita che di per sé già (s)qualifica l'autore, o gli autori.