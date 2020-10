Dopo le celebrazioni per il 201° anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, che si sono svolte nella mattinata di ieri a Chieti, durante le quali sono stati consegnati encomi ai carabinieri della Compagnia di Vasto (leggi qui l'articolo), celebrazioni anche a Vasto, dove i rappresentanti dell'Arma e le relative associazioni e le autorità civili si sono raccolti per un momento di riflessione e preghiera presso la chiesa dell'Addolorata, proposto da monsignor Decio D'Angelo, parroco emerito di Santa Maria Maggiore.

A seguire, il gruppo si è spostato in piazza Salvo D'Acquisto per la deposizione di una corona d'alloro al Monumento dedicato all'Arma. Presenti alla cerimonia, il tenente Domenico Fiorini, comandante in sede vacante della Compagnia di Vasto e del Nucleo operativo e radiomobile, il maresciallo Antonio Castrignanò, comandante della Stazione di Vasto, insieme a una rappresentanza della Compagnia, le associazioni d'Arma locali, il sindaco Luciano Lapenna, il presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte, e il vice presidente, Luigi Marcello. Il sindaco ha tenuto a sottolineare ancora una volta la gratitudine della città nei confronti dei carabinieri, per il quotidiano e silenzioso lavoro portato avanti con abnegazione e professionalità.