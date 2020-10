Una delegazione di amministratori del Comune di Lipljan nel Kosovo, composta dal sindaco Imri Ahmeti, dal presidente del Consiglio comunale Vlora Limani Hajnuni e dagli assessori Ilir Tasholli e Latif Ramadani, ha visitato la Città di San Salvo.

In Comune è stata ricevuta dall’assessore alla Cultura Giovanni Artese e dal presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano. Dopo un breve saluto nell’aula consiliare gli amministratori comunale della cittadina kosovara hanno visitato il museo archeologico e il mosaico romano.

La delegazione di Lipljan era accompagnata dal sindaco di Fresagrandinaria, Giovanni Di Stefano, dove sono stati ospitati per alcuni giorni. La città di Lipljan si estende su una superficie di 316 km quadrati e conta una popolazione di 60mila abitanti.

"E’ un’opportunità per conoscere le comunità dell’altra sponda dell’Adriatico – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – e in particolare un territorio come il Kosovo che ha conosciuto morte e distruzione. Il sindaco di Lipljan, che ha ricoperto anche il ruolo di viceministro e di parlamentare ha voluto ringraziare ancora una volta l’Italia per il sostegno umano e materiale dato in quegli anni di contrapposizione etnica".