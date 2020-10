Dopo aver vinto il campionato di Prima categoria, in casa Apd Casalbordino è tempo di pensare al prossimo anno. Dopo le parole di Nicola Sputore (leggi l’intervista), arrivano quelle del patron dei casalesi Santoro che in una nota ha ringraziato ulteriormente i protagonisti di questi ultimi anni ed ha svelato le prime novità all’interno della società e dello staff tecnico.

"In questi giorni in cui l' Apd Casalbordino si sta organizzando per ripartire alla volta della nuova stagione- si legge nel comunicato- è mio compito quello di voltare pagina con i dovuti saluti e ringraziamenti a chiusura della stagione passata. Ringrazio per il lavoro svolto negli ultimi tre anni di questa gestione il dirigente Walter Mastrota​​ che ci lascia e abbraccio due nuovi dirigenti, Paola De Camills​​ e Daniele Tano,​​ oltre a chi quest'anno entrante ci ha garantito un apporto maggiorato come Enzo Lido Racciatti Due​​ e Stefano Eleuterio​​ che con la loro professionalità e personalità arricchiranno il sodalizio giallorosso in vista dell'impegno più probante. Ovviamente il grazie più grande va a chi ha già creduto in questo progetto negli scorsi anni e continua profondamente a crederci’.

Sempre nel comunicato in seguito Santoro ringrazia mister Cianci ‘che ha scritto una pagina grande di storia di questa società forse indelebile al quale va il nostro enorme in bocca al lupo per un'importante carriera che siamo certi culminerà col guidare team davvero importanti e di categorie superiori’. Dalle parole del patron casalese si evince chiaramente che mister Cianci lascerà la panchina del Casalbordino anche se manca ancora l’ufficialità. Poi ancora ringraziamenti, ma stavolta indirizzati a mister Loris Carbonelli il quale, afferma Santoro, ha lasciato la panchina a metà anno per problemi di salute e non per altri motivi come era stato detto durante la seconda parte della stagione.