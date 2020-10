Aveva gli occhi lucidi il mister Michele La Verghetta quando Roberto Inglese gli ha regalato la sua maglia numero 9 del Carpi con cui ha conquistato la promozione in serie A. Il giovane calciatore vastese è stato l'ospite a sorpresa della festa di fine anno della Pgs Vigor, scuola calcio che porta avanti la sua attività da tanti anni e che oggi coinvolge i ragazzini nati tra il 2002 e il 2008. Grande entusiasmo per i piccoli calciatori quando al Lido La Scogliera è arrivato Roberto Inglese, che proprio nei pulcini guidati dal mister La Verghetta aveva mosso i primi passi nel mondo del calcio, con tante richieste di autografi e foto a ricordo di quello che resterà per loro un incontro speciale.

Spazio poi ad una raffica di domande per il neopromosso in serie A (come ben ricordato dal tatuaggio sul braccio sinistro, una A biancorossa con la data 28-04-2025), dai gol segnati durante la stagione al suo pronostico per le sfide del Pescara (tra l'altro sua ex squadra) e per la finale di Champions League. Inglese ha ricordato come "il mister La Verghetta ha sempre curato prima l'aspetto caratteriale e poi quello calcistico. Dovete sempre seguire i suoi consigli". Lo storico allenatore della Pgs, ancora in campo insieme a suo figlio Alessandro e molti altri collaboratori, ha rivolto parole di stima al suo ex allievo. "Ti auguro il meglio, sia per la carriera sportiva che per la tua vita". Poi l'immancabile monito ai suoi ragazzi. "Ogni tanti quest'anno mi avete fatto arrabbiare. Ricordatevi sempre che dovete prima comportarvi bene e poi pensare al calcio. La cosa più importante è formare un gruppo, anche con il supporto delle famiglie". Prima lasciare la festa della Pgs Vigor, Inglese ha affrontato gli entusiasti ragazzini per una seconda sessione di foto e autografi, con un gran sorriso e la riconoscenza per il suo vecchio allenatore a cui è ancora legato da profonda stima.