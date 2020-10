E' di tre feriti, di cui uno in prognosi riservata, il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte nella corsia nord dell'autostrada A14, tra i caselli di Vasto Nord e Val di Sangro. L'autobus di una ditta che effettua la tratta dalla Puglia al nord Italia ha tamponato un taxi che lo precedeva per cause al vaglio della polizia autostradale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato un improvviso rallentamento lungo la carreggiata a causare il tamponamento.

Nel violento impatto hanno riportato lesioni i due occupanti del taxi: l'autista vastese e il passeggero straniero, un giapponese dipendente di un'azienda della zona industriale di San Salvo. Quest'ultimo è in prognosi riservata. Ferito anche il conducente del bus. Dalle informazioni raccolte non sembrano esserci stati problemi per i passeggeri dell'autobus.

Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto e le pattuglie della polizia autostradale di Vasto Sud. Il traffico in direzione nord ha subito diversi rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.