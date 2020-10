Si conclude con due vittorie e una sconfitta l'esperienza della BCC San Gabriele nelle finali nazionali under 16. A Mondovì la ragazze allenate da Maria Luisa Checchia sono riuscite a vincere le prime due gare della fase preliminare, battendo 3-1 la Pallavolo San Teodoro Genova e con lo stesso punteggio il Cogne. Nella terza e decisiva sfida per accedere al tabellone principale le vastesi si sono arrese alla forte Foppapedretti Bergamo, vittoriosa per 3-1 dopo un match molto combattuto, come evidenziano i parziali (23-25/25-23/25-13/25-22).

Alla squadra vastese resta la consapevolezza di aver dato il massimo in una competizione che vede in campo il meglio della pallavolo giovanile italiana. Tanti complimenti per le ragazze della San Gabriele, a cominciare da Stefano Lavarini, allenatore della squadra di A1 della Foppapedretti, che ha riconosciuto le buone capacità di gioco delle ragazze vastesi e l'ottimo livello tecnico espresso in campo.

In questi giorni proseguono gli allenamenti delle ragazze dell'under 18 che, martedì prossimo, inizieranno l'aventura nelle finali nazionali di categoria a Crotone.