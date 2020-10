Dopo essere stata l’unica rappresentativa abruzzese ad aver superato il turno, la squadra della categoria allievi allenata da mister Rinaldo Cifalli si è fermata ai quarti di finale dove ha trovato un Friuli Venezia Giulia più concreto sotto porta che ha chiuso i conti sul 2-0 grazie ai gol di Dieye e Cassin, quest’ultimo su rigore. Termina così l’avventura dei giovani abruzzesi al Torneo delle Regioni in Lombardia. Partiti come favoriti e da campioni in carica (lo scorso hanno sul tetto d’Italia), sono ripartiti verso casa al termine della sfida giocatasi questa mattina. A tracciare una sintesi di questi quattro giorni ci ha pensato il giovane Giampiero Di Pietro dell’U.S. San Salvo che si è contraddistinto anche in questa manifestazione dando il proprio contributo alla squadra.

‘Dal punto di vista della squadra’- ha affermato - c'erano grandi aspettative. Tutto ci consideravano come favoriti al titolo e sinceramente ho sempre creduto che ciò potesse avvenire. Dopo la partita di oggi nello spogliatoio e in autobus si è percepito tanto rammarico dovuto soprattutto al fatto che in campo non siamo scesi con la concentrazione giusta e neanche al top della forma. Da un punto di vista personale- ha aggiunto Di Pietro -penso di aver disputato quattro gare positive, crescendo sempre di più sotto tutti gli aspetti e conquistando la fiducia del mister e dei compagni’.

Per quanto riguarda le semifinali che si giocheranno domani, la Lombardia dopo aver battuto la Calabria 3-1 affronterà la Toscana, squadra che ai quarti è riuscita a superare l’Emilia Romagna con il risultato di 2 a 0. Il Friuli Venezia Giulia invece se la vedrà con il Piemonte Valle d’Aosta che ha sconfitto per 3 a 0 le Marche.