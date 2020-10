È tutto pronto, si parte! A distanza di poco meno di un anno, prima tappa dalle grandi emozioni per il Circuito Abruzzo Cup di beach Volley Libertas, il 6 e 7 giugno in Vasto. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas (Eps riconosciuto dal CONI) organizza, con la collaborazione dell’A.S.D. Amorosi Volley, dell’ A.S.D. Team Italia B.P., del Dipartimento Nazionale Libertas di Beach Volley e con la partecipazione della Fipav Abruzzo (Settore beach volley), nel periodo compreso tra giugno ed agosto il secondo Circuito Nazionale Abruzzo CUP di Beach Volley Libertas Amatoriale e Pro. Il Circuito, come anticipato, partirà con la prima tappa fissata in Vasto il 6 e 7 giugno, e come teatro per lo spettacolo assicurato il Lido Sabbia d’oro ed il complesso balneare Zio Fiore.

I promotori dell’iniziativa, giunta alla seconda edizione, sono Giorgio Amorosi e Massimo Di Risio, i quali hanno ricevuto le congratulazioni dalla Libertas Nazionale per l’ottima preparazione di tutte le tappe sul territorio. Lo staff Libertas e Amorosi Volley confermano che possono partecipare alla kermesse tutti gli atleti senza limiti di età e sesso, tesserati e nuovi tesserati, ciascuno per la propria categoria, con un ranking all’interno della manifestazione in aggiornamento tappa dopo tappa, e, ovviamente, con tutte le partite che dovranno essere ispirate al principio del "fair play".

Calendario eventi

6/7 giugno 2015 - Golden e Silver M/F

Vasto - Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

13/14 giugno 2015 - M/F 2x2

Vasto - Lido Acapulco

20/21 giugno 2015 - Open M/F

Roseto degli Abruzzi

27/28 giugno 2015 - Golden e Silver M/F

Vasto - Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

4/5 luglio 2015- M/F 2x2

Vasto - Lido Acapulco

11/12 luglio 2015 - Open M/F

Vasto - Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

25/26 luglio 2015 - Misto

Vasto - Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

1 / 2 agosto 2015 - Open M/F

Vasto - Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

8/9 agosto 2015- Open M/F

Pescara - Orsa Maggiore

15/16 agosto 2015 - Open M/F

Vasto - Lido Acapulco

22/23 agosto 2015 – Misto

Vasto- Lido Sabbia d'oro/Zio Fiore

29/30 agosto 2015 - 4x4 Misto (conclusione)

Vasto - Lido Sabbia d'oro

Il 30 di agosto nell’evento conclusivo si proclameranno il Re e la Regina della Spiaggia 2015.

La commissione tecnica della Libertas Nazionale, coordinata in Abruzzo da Giorgio Amorosi per il settore Beach Volley e da Massimo Di Risio per il settore Formazione della stessa disciplina, ha definito il punteggio assegnato ad ogni torneo per singolo atleta e, per una emozione in più, nel torneo conclusivo i punteggi saranno doppi. Al 1° andranno 30 punti e poi a scendere fino ai 6 del 25°.

Ufficio Stampa Libertas