Con l'arrivo della bella stagione si è intensificata molto l’attività della Polizia Municipale, relativamente alle varie problematiche legate all’abusivismo commerciale e alla tutela del territorio.

Come spigato dal comando di corso Italia, "in particolare sono stati disposti servizi mirati congiuntamente alle altre forze dell’ordine per quanto attiene l’abusivismo al commercio ambulante a Vasto Marina, nonché al mercato settimanale del sabato. Tali attività, che verranno costantemente ripetute, hanno apportato un buon risultato scoraggiando la presenza di abusivi, in particolare extracomunitari".

"Al contempo - spiega il tenente Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - proseguono le attività di controllo legate alle aree demaniali e delle aree SIC finalizzate alla tutela delle dune marine site nella riserva naturale della marina di Vasto; 11 in tal senso sono stati gli accertamenti effettuati, in 2 sono state riscontrate violazioni relative all’ordinanza n. 277 del 23 marzo 2014. In virtù di tale controlli si rimarca che rispetto agli anni passati i frontisti di tale aree sono più attenti al rispetto delle regole".