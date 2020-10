Grade festa ieri pomeriggio per un compleanno speciale: i 20 anni dell'associazione di protezione civile Valtrigno, festeggiati nell'ambito della quarta edizione del Valtrigno Day.

I numerosi volontari dei 16 centri associati (San Salvo, Celenza sul Trigno, Torrebruna, Casoli, Monteodorisio, Mafalda, Fresagrandinaria, Castelguidone, San Giovanni Lipioni, Rocca San Giovanni, Palmoli, Dogliola, Trivento, Chieti, Castiglione Messer Marino e San Felice del Molise) si sono ritrovati con i numerosi mezzi dell'associazione in viale De Gasperi, per poi arrivare in sfilata in corso Umberto I. Qui, la sfilata è proseguita in parte a piedi e in parte con i mezzi, fino a piazza Papa Giovanni XXXIII, dov'è stato allestito lo spazio per la festa.

Davanti ai tanti volontari, il presidente dell'associazione, il tenente Saverio Di Fiore, comandante della polizia municipale di San Salvo, ha voluto ringraziare i volontari che si spendono quotidianamente a favore della popolazione del territorio: “Non solo operiamo in casi di emergenza – ha tenuto a precisare il presidente Di Fiore – ma anche nel sociale, un traguardo che ha reso la nostra presenza ancora più importante. Non posso che dirvi grazie per quello che avete fatto finora, per quello che continuate a fare e per quello che riusciremo a fare nel futuro. Viva la protezione civile!”.

È stato poi il vice sindaco Angiolino Chiacchia, in rappresentanza dell'amministrazione comunale (il sindaco era a Roma con i ragazzi dell'Istituto comprensivo 1 – leggi qui l'articolo) a ripercorrere la gloriosa storia dell'associazione: “Sembra ieri quando è iniziato un percorso che sembrava dovesse essere limitato alla sola realtà di San Salvo, e invece e cresciuto. Come Città di San Salvo, ma penso anche l'intero territorio, dobbiamo ringraziarvi per il lavoro che svolgente, nella convinzione che in questo momento di crisi, dove il volontariato assume ancora più importanza, il vostro apporto alla comunità proseguirà nel cammino tracciato.

Infine, anche l'assessore Giovanni Artese ha voluto ringraziare i volontari che – dopo i discorsi istituzionali – si sono messi all'opera per le attività del pomeriggio.

Prima, però, un riconoscimento alla squadra della Valtrigno che anche quest'anno si è messa in evidenza durante la gara nazionale di primo soccorso a Pescara. Per le donne della squadra, un pensiero floreale, consegnato sul palco allestito per la festa.

Infine, spazio alle simulazioni di primo soccorso e alla festa serale, con la cena offerta dai volontari e tanta musica.