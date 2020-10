Anche quest’anno si svolgerà il concorso letterario "Cesare De Horatiis", che consiste nello scrivere poesie a tema. L’anno scorso il tema era "L’orizzonte". I giudici devono scegliere solo tre fra tantissime poesie (anche disegni per i più piccoli), ovviamente il concorso è anonimo. La scelta è molto difficile, perché anche le scuole di altri paesi sono invitate a partecipare.

Quest’anno il concorso, in occasione dell’Expo 2015, incentrato sull’alimentazione, si baserà sul cibo, per questo il tema del concorso è "I sapori della tradizione". Il premio, assegnato alle poesie scelte, si articola nelle seguenti sezioni: gli alunni della scuola primaria, dalla prima alla terza, possono disegnare e scrivere filastrocche, mentre quelli delle classi quarta e quinta scrivono poesie in italiano o in dialetto; gli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado possono scrivere poesie in italiano, in dialetto o testi brevi.

L’anno scorso i vincitori delle medie sono stati tre ragazzi di prima media: Angela, Serena e Federico, cioè tre alunni della stessa classe, sebbene i partecipanti fossero numerosi. Questo è un motivo di soddisfazione e di orgoglio per noi tutti, ma anche un impegno, perché dovremmo cercare di ripeterci anche quest’anno.

Cesare De Horatiis era un illustre sacerdote, nostro concittadino, patriota e poeta risorgimentale, a cui è intitolato l’edificio scolastico di Furci. Ha pagato la sua passione per l’ideale unitario con il carcere.

Questo concorso nasce al fine di promuovere la diffusione della cultura poetica e letteraria, l’utilizzo di diversi linguaggi per esprimere sensazioni ed emozioni, la riscoperta della figura di Cesare De Horatiis e una nuova visione del paese.

Serena D’Ottavio e Angela Pardi

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado di Furci

Istituto Omnicomprensivo “G.Spataro”