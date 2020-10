Si è conclusa con un grande successo la 29° edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo" che anche quest'anno ha fatto registrare il pienone presso il Centro Sportivo San Gabriele di Vasto: la manifestazione, organizzata dalla Bacigalupo e svoltasi nelle giornate di domenica 31 maggio, lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno ha coinvolto quasi 50 squadre nelle categorie esordienti 2003, pulcini 2004, pulcini 2005, pulcini 2006, piccoli amici 2007 e piccoli amici 2008.

Una fantastica cornice di pubblico ha accompagnato i ragazzi e i bambini che hanno dato vita a partite divertenti ed emozionanti: è stato necessario un super lavoro da parte di tutto lo staff della Bacigalupo per garantire l´ottima riuscita del torneo. Un ringraziamento alle squadre partecipanti e un ringraziamento speciale alle persone dello stand gastronomico che con la loro collaborazione sono state fondamentali in questi 3 giorni: ancora una volta la grande famiglia della Bacigalupo si conferma efficiente e compatta, aspetto indispensabile per organizzare manifestazioni così importanti e prestigiose (l´anno prossimo si raggiungerà la 30° edizione). Per la cronaca riportiamo i risultati finali del torneo (nella categoria piccoli amici 2008 non ci sono state distinzioni di classifica).

Esordienti 2003. Trionfo della Bacigalupo che, dopo aver superato il girone eliminatorio finendo davanti a D´Annunzio Marina, Olimpia Montesilvano e Monteodorisio, nella finale 1° e 2° posto ha battuto per 2-1 l´ostico Cus Foggia.

Pulcini 2004. Nelle semifinali i Grifoni L´Aquila hanno piegato per 1-0 i Tigrotti San Buono e la Bacigalupo ha sconfitto per 4-1 il Roccaspinalveti; la finale 1° e 2° posto ha sorriso ai Grifoni L´Aquila, vittoriosi per 1-0 sulla Bacigalupo.

Pulcini 2005. Successo per la D´Annunzio Marina che, dopo una gara combattuta e divertente, nella finale 1° e 2° posto ha battuto per 3-2 la Bacigalupo.

Pulcini 2006. Stessa finale anche in questa categoria e stesso risultato, con la D´Annunzio Marina che ha superato per 3-2 i padroni di casa della Bacigalupo.

Piccoli amici 2007. Ancora una finale tra Bacigalupo e D´Annunzio Marina: questa volta l´hanno spuntata i vastesi che hanno vinto il torneo piegando per 2-0 i pescaresi al termine di una gara equilibrata ed emozionante; le altre due semifinaliste sono state i Delfini Biancazzurri (sconfitti dalla Bacigalupo) e la Scuola Calcio Biancazzurra (sconfitta dalla D´Annunzio Marina).