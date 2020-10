Ci sono volute diverse ore di lavoro per domare l'incendio di questa notte lungo la statale 16. A prendere fuoco, probabilmente per un atto doloso, è stato il mucchio di paglia depositato ai margini della strada dopo che il rimorchio su cui era trasportata si era ribaltato. In quella circostanza [ARTICOLO] il traffico rimase bloccato e una parte del carico, non più recuperabile, venne spostata all'esterno della carreggiata nord. Questa notte l'incendio che ha impegnato i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto fino alle prime ore del mattino per mettere in sicurezza la zona. Poco prima di questo intervento i vigili del fuoco erano stati chiamati a San Salvo, dove avevano dovuto spegnere un altro incendio di sterpaglie.