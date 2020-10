Professori universitari e imprenditori abruzzesi protagonisti nel fine settimana a Expo 2015: nel Padiglione Italia dell’Esposizione universale, in corso a Milano, si è tenuto il convegno sul tema: Università, alta formazione, ricerca e innovazione. L’Abruzzo presenta il futuro.

Ventuno i relatori, suddivisi in 11 interventi accademici e 10 presentazioni di esperienze imprenditoriali innovativi nel mondo del food.

I professori – Gli autori degli interventi accademici: Luciano D’Amico, rettore dell’Università di Teramo, e i professori Barbara Barboni, Dino Mastrocola, Dario Compagnone, Paola Pittia, Enrico Dainese, Michele Pisante, Giovanna Suzzi, Pietro Giorgio Tiscar per l’Università di Teramo; Angelo Cichelli e Assunta Pandolfi per l’Università di Pescara.

Le start up – Queste le start up abruzzesi presentate a Milano: Icaro Drone (operatore per il lavoro aereo con droni 10), Eadrone (progettazione e realizzazione droni civili con certificazione europea), Love Italy (Mercato agricolo on-line a chilometro zero), lo Spin Off Energia Gassilora (produzione gas pulito attraverso biomasse) e Lecce Wave (specializzata in edilizia sostenibile, risorse rinnovabili e mobilità sostenibile), Cook Invest (biosfere e coltivazioni subacquee), Foodscovery (piattaforma on-line che permette all’utente di ordinare autentiche specialità locali direttamente dai migliori produttori), Studioware (information tecnology ed editoria on-line con Vasteggiando e Zonalocale), Biciclettica (architettura, ingegneria e design) e Solis Green Log (polo logistico alimentato da energie rinnovabili).

Enti e imprese che hanno aderito al Modello Vasteggiando - Di Fonzo Bus, Di Fonzo Viaggi, Grotta del Saraceno, Comune di Vasto, Comune di San Salvo, D’Addario Junior, Trattoria Zì Albina, Comune di Scerni, Agriturismo Montevecchio, Pro Loco Scerni, Tesla Bike.