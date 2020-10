Personale medico ridotto all'osso e, di conseguenza, rischiano lo stop le radiografie all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto.

Da oggi, 3 giugno, gli utenti che avevano già prenotato gli esami presso la struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis dovranno trovarsi un’alternativa. Così si è sentita rispondere, due giorni fa, una paziente: destinazione possibile, Guardiagrele.

Organico insufficiente - L'attività diagnostica sconta le carenze d'organico: due degli otto medici radiologi in servizio a Vasto, infatti, lasceranno la Asl teatina a partire dal 15 giugno ma, per via delle ferie maturate e non ancora godute, hanno già terminato il loro rapporto di collaborazione con l’azienda. Hanno scelto di trasferirsi alla Asl di Teramo. Previsto da tempo dal primario, Pino Palombo e dal resto del personale, che avevano allertato i vertici aziendali, l’allarme rosso è scattato ieri: ricevuta la comunicazione dal San Pio, il centro unico di prenotazioni ha cominciato a contattare gli utenti già prenotati, fino a una trentina al giorno, invitandoli a rinviare l’esame o a farlo altrove: più di qualcuno c’è rimasto assai male, protestando per l’imprevisto.

"Verranno rimpiazzati" - Pasquale Flacco, direttore sanitario, getta acqua sul fuoco delle proteste degli utenti: "Non credo che si andrà incontro allo stop: è vero, due medici vanno via, ma saranno rimpiazzati dal 15 giugno prossimo. Nel frattempo abbiamo chiesto al primario la disponibilità dei colleghi ai turni aggiuntivi". Ma, con le ferie estive in arrivo, si rischia di andare avanti comunque a marcia ridotta.