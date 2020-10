E' stata ricoverata al San Pio da Pietrelcina la 19enne vastese che questa mattina è caduta dal balcone al primo piano della palazzina in cui vive con la famiglia. L'episodio è avvenuto a Vasto Marina, nella zona dell'ex caserma della guardia di finanza. Per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Vasto, la giovane è precipitata a terra dopo un volo di pochi metri, visto che il balcone si trova al primo piano. I sanitari le hanno riscontrato un trauma cranico ed altre contusioni ma le sue condizioni, secondo le informazioni che arrivano dal San Pio, non sarebbero gravi.

"Non appena sarà possibile - spiega il tenente dei carabinieri Domenico Fiorini - ascolteremo la ragazza per capire cosa sia accaduto". I militari hanno raccolto la testimonianza dei suoi familiari, secondo cui "non risultano elementi per ipotizzare che si sia trattato di un gesto intenzionale - aggiunge Fiorini -, aspettiamo di ascoltare il suo racconto per ricostruire la dinamica dell'episodio".