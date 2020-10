Giorni di preparazione in vista dell’inizio del campionato ‘Super Eight Beac Soccer Tournament’ in casa Vastese Beach Soccer. Oggi, in serata, la rosa si presenterà presso il Lido Acapulco per un primo incontro sulla sabbia e nei successivi tre giorni seguiranno le prime sedute di allenamento. Da lunedì la squadra inizierà ad allenarsi con più costanza, in attesa di conoscere la formula definitiva del tournament (sicuramente otto le squadre partecipanti) e l’ufficialità delle tappe (si parla di un cambiamento di location con le tappe di Viareggio, Pisa, Anzio e Riccione, ma ancora niente di ufficiale).

Intanto arrivano due news importanti riguardo alla rosa di quest’anno. Il presidente Nicola Ciappa ha comunicato il cambio in panchina che vedrà alla guida dei biancorossi non più mister Ascatigno (per problemi personali non ha potuto confermare l’impegno portato avanti lo scorso anno) ma mister Massimo Vecchiotti il quale ha dato subito la propria disponibilità. L’altra notizia invece riguarda Carlo Triglione e la sua scelta di vestire la maglia bianocorssa quest’anno dopo la parentesi con la Romagna. Dunque un innesto importante che darà maggiore qualità alla compagine del presidente Ciappa. Per quanto riguarda gli elementi già presenti lo scorso anno, tutti sono stati confermati anche se non si sa se il portiere Crescenzo Mainardi sarà disponibile al cento per cento visti i propri impegni lavorativi.

Il presidente Nicola Ciappa a nome di tutta la squadra ha voluto ringraziare mister Ascatigno per tutto l’impegno, la serietà e la professionalità messa al servizio durante lo scorso anno, con un quinto posto ottenuto grazie anche e soprattutto al suo lavoro in panchina. La stagione estiva è iniziata e la Vastese Beach Soccer sta già pensando al mese di luglio quando avrà inizio la competizione che la vedrà impegnata in giro per l’Italia.