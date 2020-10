"Senza volere riprendere la solita tiritera sui soldi che non ci sono (anche perché nel bilancio di quest'anno sono previste entrate per 71 milioni di euro, già in parte bellamente spesi) io mi chiedo: possibile che una amministrazione non riesca ad organizzare una rotazione minima dei lavori necessari al decoro ed al funzionamento di una città?".

Lo chiede Ernestina Pierabella, lettrice di Zonalocale.it, all'amministrazione comunale di Vasto.

"Quest'anno - scrive con ironia - a Vasto, inaspettatamente, si è verificato un fenomeno stranissimo: l'alternarsi delle stagioni. La cosa è stata talmente straordinaria che, ovviamente, l'amministratore pubblico non è riuscito ad ottemperare a tutta una serie di adempimenti resi necessari da questo evento sconosciuto.

Tanto è vero che i lavori di sfalcio erba sono stati appaltati con estremo ritardo: prima bisogna rendersi conto che con questa nuova stagione, mi pare si chiami primavera, la natura si risveglia e le piante, erbe ed erbacce crescono; poi si deve decidere cosa fare; poi si deve indire l'appalto, ecc... praticamente abbiamo preso coscienza di cosa diventa un centro cittadino dieci anni dopo la scomparsa dell'uomo.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è una data che cade quasi alla fine della primavera ed annuncia l'arrivo di una nuova stagione: l'estate. Ma anche qui, l'amministrazione, presa completamente alla sprovvista, non ha potuto effettuare la pulizia delle spiagge e la messa in atto di tutti quegli accorgimenti necessari per ben accogliere gli ospiti. I tratti di spiaggia antistanti le concessioni balneari sono puliti ma altrove non si può camminare: uno schifo assoluto.

Senza volere riprendere la solita tiritera sui soldi che non ci sono (anche perché nel bilancio di quest'anno sono previste entrate per 71 milioni di euro, già in parte bellamente spesi) io mi chiedo: possibile che una amministrazione non riesca ad organizzare una rotazione minima dei lavori necessari al decoro ed al funzionamento di una città? Non si chiede la luna ma la pulizia dei tombini, lo sfalcio dell'erba, la pulizia dei parchi e dei giardini, il riempimento dei buchi nell' asfalto (anche se una volta si procedeva tutti gli anni al rifacimento del manto stradale), la pulizia delle spiagge, delle piste ciclabili, etc., etc.

Basta la diligenza del buon padre di famiglia, null'altro".