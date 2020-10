Hanno deciso di trascorrere la mattinata di festa seguendo la loro grande passione per la corsa. Questa mattina decine di podisti vastesi si sono ritrovati presso la chiesa di Sant'Antonio abate per una corsa cittadina nella giornata del 2 giugno. Lungo le strade della città, assistiti dalla Polizia Municipale e dal gruppo comunale di Protezione Civile di Vasto, il gruppo ha raggiunto piazza Rossetti per fare poi ritorno a Sant'Antonio Abate passando per la chiesa di Santa Maria del Sabato Santo. Fatica e risate sono andati a braccetti per i soci di Podistica Vasto, Atletica Vasto, I Tapascioni, Podistica Cupello e per i soci del Circolo Socioculturale Sant'Antonio Abate che ha poi aperto le sue porte per il meritato rinfresco finale.

Foto di Daniele Altieri e I Tapascioni.