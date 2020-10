Ancora un titolo regionale per Marco La Verghetta nel tiro a segno, specialità P10 (pistola ad aria compressa dai 10 metri). Il 33enne tiratore vastese ha conquistato il successo nella categoria A, dove era stato promosso lo scorso anno dopo il titolo in categoria B. Grazie a 2 secondi posti e 3 primi posti nelle gare regionali valide per l’assegnazione del titolo, La Verghetta ha ottenuto anche il titolo assoluto. È stato un 2015 molto positivo per l’atleta tesserato per il TSN Pescara, con il miglioramento del suo personale, portato a 377 punti, che è anche la miglior prestazione assoluta dell’anno in Abruzzo.

Ci sono altri tiratori vastesi, soci dell’Air Shooting Club Vasto, che si sono fatti valere nel campionato regionale abruzzese 2015. Alessandro Del Borrello (tesserato per TSN Lanciano) ha ottenuto il terzo posto nel torneo di categoria C, mentre Antonio Scarpone è vicecampione regionale nella categoria master, terzo posto per Federico Di Battista nella specialità PS. Brillante affermazione per una giovane tiratrice, Francesca Di Tullio, che ha conquistato il terzo posto regionale nella categoria allievi.