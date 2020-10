Anche quest’anno grande attesa per la tradizionale Infiorata di Guilmi, giunta alla quinta edizione.

Come spiegato dagli organizzatori, "tutti i cittadini sono coinvolti nell'evento, soprattutto per reperire la maggiore quantità possibile di fiori di tutti i colori, e selezionare e conservare i petali che adorneranno tutto il percorso scelto per la manifestazione. Si iniziano a disegnare per terra i quadri che saranno man mano riempiti di colori con i petali di diverso colore. Dove non si può arrivare con i colori naturali dei fiori, si supplisce con la segatura colorata. Poiché quest’anno via Roma, tradizionalmente destinata all’addobbo, è chiusa al traffico per lavori, il percorso dell’Infiorata inizia da piazza Italia, per proseguire su tutta via Italia, per terminare in largo La Croce. Naturalmente un grande quadro sarà addobbato sulla piazzetta antistante la Chiesa dell’Immacolata".

"I quadri, tutti di argomento religioso, - continuano gli organizzatori - celebrano la grande fede che da sempre anima i guilmesi i quali, grandi e piccoli, partecipano con entusiasmo ai lavori. Infatti, è un piacere vederli, sentire le risate, il chiacchiericcio, l’allegria che anima tutti i volontari che in gruppi, chi seduto, chi in ginocchio, chi steso per terra, fano del proprio meglio per realizzare il quadro che gli è stato assegnato, sotto l’occhio vigile del maestro disegnatore. Alla fine del lavoro è una gioia per gli occhi ammirare quelle che, completate, sono delle vere e proprie opere d’arte. La sera, poi, la processione, alla quale partecipa tutta la popolazione, passerà su quel tappeto lussureggiante per celebrare il Corpo di Cristo che attraverserà tutto il paese per testimoniare, ancora una volta, la grande fede dei guilmesi. Non si può mancare alla manifestazione! Vi aspettiamo numerosi!".

L'appuntamento è per domenica 7 giugno.