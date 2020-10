E' di cinque feriti, di cui quattro trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto, il bilancio di un incidente avvenuto verso le 17 sulla statale 16, nel territorio di San Salvo. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine la Smart guidata da un giovane, che viaggiava in direzione nord, ha tamponato una Fiat Punto su cui viaggiava una coppia, in procinto di svoltare a sinistra, verso il caseificio Tre Monti. L'impatto ha provocato l'avanzamento della Punto, che è finita contro la Ford Fiesta, su cui c'erano padre e figlio, che procedeva in senso contrario. Per gli occupanti delle due vetture che si sono scontrate frontalmente è stato necessario il trasferimento in Pronto Soccorso per accertamenti. Il guidatore della Smart, nonostante il violento impatto, non ha avuto bisogno di cure in ospedale.

Per molti minuti il traffico è stato bloccato, poi una corsia è stata parzialmente riaperta con la circolazione permessa con il senso unico alternato. Sul posto i carabinieri della compagnia di Vasto e la Polizia Municipale di San Salvo.