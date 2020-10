C'erano pochi dubbi alla vigilia sull'esito delle elezioni amministrative a Guilmi, con la conferma del sindaco uscente Carlo Racciatti. Alla sua lista civica Buongoverno per Guilmi si opponevano tre liste formate da forze dell'ordine, prassi ormai consolidata nei paesi dell'entroterra sia per evitare il rischio di elezioni con una sola lista (quindi nulle, come nel caso di Castiglione) che per permettere ai candidati di ottenere il mese di permesso per la campagna elettorale.

Gli unici dati da registrare erano quindi quello dell'affluenza, che si è fermato al 33,2% e quello delle preferenze per Racciatti. La sua lista ha raccolto 270 voti, contro i 17 della lista civica Alba Chiara (candidato sindaco Francesco Stampone), i 5 della lista civica Insieme (Irene Genoveze) e i 3 della lista civica Contro Corrente (Flavio Carlucci).

Racciatti, che sarà alla guida del Comune di Guilmi fino al 2020, conterà sull'appoggio di 7 consiglieri comunali mentre 3 saranno espressione della lista Alba Chiara.