Titoli di coda sulla dodicesima edizione della Coppa Italia di Beach Soccer a Terracina. Ieri pomeriggio ultima giornata di gare. Nella finalissima delle ore 18:15 i padroni di casa del Terracina hanno superato 6 a 3 la formazione del Catania, festeggiando per il secondo anno consecutivo la vittoria in questa competizione davanti ai circa 1'500 spettatori giunti al Beach Stadium ‘Rive di Traiano’. Nella finale per il terzo e quarto posto Milano è riuscita a battere la Sambenedettese 5 a 2 ed ha conquistato così il terzo gradino del podio. In gol tra le fila milanesi anche il capitano della Vastese Giuseppe Soria che quest’anno, così come nei passati anni, non è voluto mancare all’appuntamento ed ha segnato contro la sua ex Samb. In serata Soria è parso abbastanza soddisfatto del risultato: ‘Poteva andare meglio, ma è andata comunque bene. Per quanto mi riguarda ho iniziato tardi la preparazione per motivi legati al corso da allenatore che sto seguendo e quindi ho faticato un po’ sotto questo punto. Per quanto riguarda la squadra, quest’anno è stata rinnovata e ha dimostrato di poter competere. Certo è che in questo sport se parti e vai subito sotto, recuperare poi non è così facile. A noi è accaduto con Terracina ed infatti alla fine è stata lei ad arrivare prima’. Tutte le squadre incontrate durante questi tre giorni si sfideranno in campionato. Secondo il capitano Soria un piccolo pronostico si può azzardare:’Credo in fin dei conti- ha detto- che le quattro semifinaliste siano le favorite per il titolo. Questo è stato confermato in questi giorni di coppa. Anche Viareggio non è da sottovalutare, ma in questi tre giorni non ha ben figurato’.

Nel pomeriggio di ieri di fronte al capitano della Vastese la sua ex squadra, la Sambenedettese, con la quale l’attaccante ha condiviso due anni in quella che per lui ‘è stata una famiglia, un gran gruppo di amici. A fine partita- ha raccontato- con mister Di Lorenzo ci siamo salutati, abbracciati. Due anni bellissimi in una grande squadra fatta di grandi uomini. Peccato come è andata a finire per alcuni diverbi con il presidente, ma ora sono a Milano. Mi trovo bene in un’altra grande squadra, la più titolata d’Italia. Squadra che domani partirà per andare a giocarsi la Champions League e sono davvero dispiaciuto di non poter partecipare a causa del corso da allenatore che sto seguendo. Sarò a Vasto sino al 13 giugno e andrò a Chieti a seguire il corso. Da metà giugno tornerò a Milano per gli allenamenti ed il 19 giugno sarò a Sambenedetto con la squadra per la tappa del campionato italiano’.

Molto soddisfatti gli organizzatori della kermes sportiva, i quali hanno anche tracciato un’analisi in sintesi delle qualità mostrate dalle squadre in campo: ‘Abbiamo ammirato quattordici delle sedici squadre che animeranno il campionato estivo, un gustoso antipasto per valutare le gerarchie e le forze in campo. La Samb replica il quarto posto dello scorso anno sfoggiando il nuovo acquisto brasiliano che all’esordio nella prima competizione italiana ha messo a segno 7 reti. Milano dopo due anni torna tra le prime quattro grazie ad un immenso Eudin (7 gol) e ad un sempre verde Ahmed, il terzo posto è tutto meritato. Catanese alla sua seconda partecipazione centra un ottimo quinto posto grazie soprattutto all’esperienza e ai gol di Bonanno e Ardizzone. Villafranca dopo la medaglia di bronzo di un anno fa deve accontentarsi del sesto posto. I tahitiani Labaste e Taiarui insieme hanno segnato quindici reti facendosi notare dalla platea per la forza e la classe, due innesti importanti per il Villafranca. Catanzaro ha chiuso la coppa in linea con le sue ultime prestazioni per quanto riguarda solo il trofeo, Viareggio dopo aver sfiorato la semifinale chiude con il suo secondo peggior risultato di sempre riguardo la competizione della coccarda tricolore. Gori, come la scorsa edizione, ha dominato la classifica marcatori. Anxur e Pisa alla loro seconda annata hanno già migliorato il risultato del loro esordio, in evidenza tra i pontini Savarese che ha centrato il bersaglio sette volte. Barletta, Livorno e Canalicchio hanno confermato più o meno le posizioni della scorsa stagione. Tra i siciliani Randis si è migliorato, 4 gol nella coppa di un anno fa, nove in questa competizione’.Questa la sintesi del primo appuntamento del Beach Soccer e di questa lunga estate. La gara della finalissima sarà trasmessa in replica mercoledì 3 giugno alle ore 19:10 su RaiSport 1.