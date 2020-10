La presentazione dal vivo ci sarà domani, martedì 2 giugno, alle 17 al Politeama Ruzzi di Vasto. In attesa di questo appuntamento siamo andati nell'Only One Studio, di Stefano De Libertis, per conoscere in anteprima Veleno e pane, il suo nuovo disco. Dopo cinque anni dall'album di esordio il cantautore vastese torna con un nuovo lavoro che ha visto diverse collaborazioni artistiche, dai testi di Roby Santini alle voci del coro gospel Angel's Eyes, passando per i musicisti Andrea Di Risio e Fabrizio Fabiano. Dieci tracce, tra cui la moderna versione di T'aspetto a Vasto [VIDEO] riarrangiata da Stefano De Libertis per realizzare l'omonimo docuclip, che presentano diversi temi e diverse atmosfere musicali, "esprimendo anche un contrasto - spiega lui -, come quello che c'è tra quel pane e quel veleno che ho scelto come titolo".