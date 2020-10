Si è confermato come uno degli eventi di punta per gli amanti della natura e delle erbe officinali l'edizione 2015 di "Officina... li", l'appuntamento organizzato dall'associazione Officina in fermento, in collaborazione con il centro culturale "Aldo Moro" di San Salvo, i vivai Spadaccini, Confesercenti, e con il patrocinio del Comune di Vasto.

Nelle giornate di sabato e domenica, infatti, tanti sono stati gli appassionati, grandi e piccini, che si sono alternati nella Sala Vittoria Colonna di Palazzo d'Avalos, in piazza del Popolo, per partecipare agli eventi in programma e sapere di più sulle proprietà delle erbe.

Nel primo pomeriggio delle due giornate, spazio ai più piccoli, con laboratori e letture, mentre durante la seconda parte del pomeriggio i più grandi hanno potuto ascoltare le spiegazioni dei volontari ed esperti presenti, relativamente alle proprietà delle erbe in agricoltura, nel quotidiano e nella tradizione popolare.

Soddisfatti gli organizzatori per la riuscita di un evento che si conferma ancora una volta particolarmente gradito a cittadini e turisti.