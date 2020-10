Cinque partiti e cinque arrivati. Si è conclusa con grande soddisfazione la spedizione della Podistica San Salvo alla 100 km. del Passatore, durissima ultra-maratona tra Firenze e Faenza. Il migliore del gruppo è stato Massimo Miri, che ha concluso in 9:06:05, poi Maurizio D'Aloisio in 10:08:51, Antonio Donatelli, 10:24:27, Giustino Gaspari, 11:54:26 e l'unica donna del gruppo, Alessandra Liberati, 12:19:38.

Grande passione e forza di volontà ripagate dalla gioia per aver portato a termine una gara davvero difficile, lunga e con due dure salite da affrontare. Ma gli atleti della società del presidente Colamarino hanno affrontato il Passatore con tanta grinta e, questa mattina, come testimonia la foto postata da Miri su facebook, erano sorridenti e pronti a ripartire insieme agli amici che li hanno supportati in questa spedizione. La vittoria della 100 km. del Passatore è andata al veterano di questa manifestazione, Giorgio Calcaterra, capace ancora una volta di arrivare primo sul traguardo, chiudendo in 7:08:04.

Per la Podistica San Salvo si avvicina anche il grande appuntamento del Campionato Italiano Master che vedrà Colamarino & co. impegnati nelle vesti di organizzatori. Il prossimo fine settimana a San Salvo arriveranno atleti da tutta Italia per un fine settimana di grande sport.