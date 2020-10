Giovedì 28 maggio 2015 dalle ore si è svolto nel Centro Polisportivo di Gissi l’incontro conclusivo dei laboratori "Computer che passione" e "We like english" svolti nella Scuola Secondaria di Primo Grado di Gissi nell’ambito del Progetto finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Abruzzo “Scuole Aperte e Inclusive”. I quattro laboratori realizzati hanno impegnato la maggior parte degli alunni di tutte le classi per 15 ore di attività pomeridiana per sviluppare e potenziare conoscenze e abilità linguistiche, informatiche e relazionali per raggiungere competenze disciplinari e comportamentali.

Lo studio della lingua inglese è stato fatto attraverso l’attività teatrale e l’informatica attraverso la produzione di prodotti multimediali. Un laboratorio in lingua inglese ha messo in scena Il fantasma di Canterville e l’altro ha prodotto dei dialoghi tra gli alunni di diverse culture e tradizioni presenti nella Scuola per sviluppare il dialogo interculturale e per presentare il proprio Territorio ad altre persone in modo semplice e divertente.

I due laboratori di informatica hanno prodotto dei PowerPoint per spiegare delle problematiche socio-culturali come l’inquinamento e il fumo. La socializzazione ha coinvolto gli alunni dei corsi pomeridiani, i loro insegnanti, le loro famiglie e la Dirigente Scolastica, dott.ssa Aida Marrone con la collaborazione dell’Associazione “Liberi Tutti” di Gissi. La Dirigente Scolastica ha ringraziato tutti per la partecipazione e per la collaborazione e ha evidenziato l’alta valenza formativa dell’intervento realizzato. Gli alunni hanno dimostrato di avere elevate capacità creative e di aver raggiunto un adeguato livello di competenze in diversi ambiti.

