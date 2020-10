Festa a sorpresa ieri nella palestra dell'istituto Pantini-Pudente (sede ex Magistrale) per la preside Letizia Daniele e quattro docenti degli indirizzi linguistico e scienze umane della scuola, Rosa Galante, Maria Rita Magnante, Lidia Di Biase e Roberto Boschetti, che a fine anno scolastico andranno in pensione. Gli studenti hanno organizzato con premura l'assemblea di maggio, invitando poi a sorpresa la dirigente e i professori visibilmente emozionati per la dimostrazione d'affetto ricevuta. Tra momenti musicali, di danza e spettacolo, gli studenti hanno voluto così ringraziare docenti e preside per gli anni trascorsi insieme.